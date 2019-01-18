İzmir'de uyuşturucu operasyonu Soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi

İZMİR (AA) - İzmir'de uyuşturucu madde ticaretine ilişkin soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla İzmir merkezli 6 ilde 62 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Operasyon devam ediyor.

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