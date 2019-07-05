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İzmir'de "umut çarkı"na darbe

Göçmen kaçakçılığını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı- Düzensiz göçmenleri deniz yoluyla Avrupa ülkelerine götürmek için pazarlık yaptıkları tespit edilen şebeke üyelerinin lüks içinde yaşadığı belirtildi

05 Temmuz 2019 Cuma 18:23
İzmir'de "umut çarkı"na darbe

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i Suriye uyruklu 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzensiz göçmenleri deniz yoluyla Avrupa ülkelerine götürmek için pazarlık yaptıkları tespit edilen şebeke üyelerini takibe aldı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Basmane semtinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 1'i Suriye uyruklu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda düzensiz göçmenlerle irtibat için kullanıldığı değerlendirilen 8 telefon ve sim kartı ve çok sayıda telefon numarası yazılı not defteri ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, Menderes Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan aralarında şebekenin elebaşı olduğu tespit edilen H.A. ile M.K. ve Suriye vatandaşı A.H'nin de olduğu 5'i "örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapmak" suçundan tutuklandı, diğer 3 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Öte yandan, geçen ay göçmen kaçaklığı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 2 zanlının da gözaltına alınan 8 kişiyle hareket ettikleri belirtildi.

- Lüks içinde yaşıyorlar

Düzensiz göçmenleri deniz yoluyla yasa dışı olarak Yunanistan'a kaçırma karşılığında anlaşan şebeke üyelerinin lüks yaşamları ile dikkati çektiği belirtildi.

Tutuklanan şebeke elebaşı H.A'nın Basmane bölgesindeki göçmen kaçakçılığı organizasyonunun ana kasalarından olduğu, operasyonla ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle Avrupa ülkelerine gitmek isteyen kişileri istismar ederek "umut tacirliği" yapan insan kaçakçılarına büyük darbe vurulduğu belirtildi.



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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 18:23
  1. Basmane semti
  2. Göçmen Kaçakçılığı
  3. jandarma
  4. operasyon

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