İzmir’de uluslararası müzik günleri

İzmirliler, müzik dolu bir haftayı geride bırakırken, Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası, Şef Prof. Dr. Mehmet Can Özer yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde Türkiye’de caz müziğinin önde gelen isimlerinden Sibel Köse ile birlikte sanatseverlerle buluştu. Bu yıl 6.’sı düzenlenen Uluslararası Müzik Günleri’ne ise dünyanın birçok yerinden ünlü sanatçı ve akademisyen katılarak konserler, ustalık sınıflarıyla öğrenciler ve sanatseverlerle bir araya geldi.

Yaşar Üniversitesi Oda Orkestrası, sezonun son konserinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde uluslararası birçok ödüle layık görülen besteci Yaşar Üniversitesi Müzik Bölüm Başkanı şef Prof. Dr. Mehmet Can Özer yönetiminde, Sibel Köse Quartet Konseri ile birlikte İzmirlilerle buluştu. Türkiye’nin önde gelen caz vokalistlerinden ve eğitmenlerinden Sibel Köse, muhteşem vokali ve orkestrayla uyumuyla sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Orkestraya piyanoda Devrim Demir Yeşilpınar, trompette Tolga Bilgin, saksafonda Valentin Conus, davulda Ayhan Öztoplu, perküsyonda Korhan Ogan ve kontrbasta da Hans Anderson eşlik etti. Sibel Köse ve orkestra, Eda And’ın İzmir Ballade eserini de seslendirdi. Köse, Eda And’ın, 6 yıl önce hayatını kaybeden Türkiye’nin önde gelen caz müzisyenlerinden Kürşat And’ın kızı olduğunu hatırlatarak, onun eserini seslendirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Her yıl herkese açık

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünün düzenlediği ve bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen Uluslararası Müzik Günleri nedeniyle bir hafta boyunca kampüste müzik dolu günler yaşandı. Hafta boyunca; Almanya, İtalya, İspanya, Belçika, İrlanda, Litvanya ve Yunanistan’dan gelen piyano, viyola, çello, flüt, trompet, şan, teori ve kompozisyon alanında birçok sanatçı, öğrenciler ve katılımcılarla buluştu. Uluslararası Müzik Günlerini her yıl herkese açık olarak gerçekleştirdiklerini belirten Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Payam Gül Susanni, ustalık sınıflarına hem kendi öğrencilerinin hem de başka okullardan gelen öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Sanat eğitiminde, genç sanatçıların ustalarla buluşmasının büyük önem taşıdığını belirten Susanni, usta isimlerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanan gençlerin, bu yolla kurdukları bağlantılarla yurt dışına da açılma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Erato Alakiozidou, Pietro Gallo ve Adriano Ambrosini piyano, Andra Darzins viyola, Dario Doronzo trompet, Justus Grimm çello, Mantautas Krukauskas ve Ipke Starke kompozisyon, Teresa Novoa ve Beatriz Riobo Agulla şan, Hugh Ward - Perkins müzik tarihi, Vourneen Ryan flüt ile Gesine Schröder müzik teorisi alanlarında ustalık sınıfları, grup ve bireysel dersler, atölyeler, seminerle öğrenciler ve sanatseverlerle bir araya geldi. Ayrıca, Selçuk Yaşar Kampüsü Konferans Salonu’nda İtalyan müzisyenler Dario Doronzo ve Pietro Gallo’dan oluşan Duo Re-Imagine’ın trompet & piyano konseri de gerçekleşirken, Uluslararası Müzik Günleri, piyanist Adriano Ambrosini’nin piyano resitali ile son buldu.