İzmir'de trafik polisi otomobilin çarpması sonucu şehit oldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde trafik kazasında yol güvenliğini sağlamak isteyen trafik polisi, otomobilin çarpması sonucu şehit oldu. İzmir-Aydın kara yolu Ödemiş Köprüsü mevkisinde meydana gelen hasarlı bir kaza nedeniyle yol güvenliğini sağlamak üzere bölgeye giderek önlem alan polisi memuru Tahir Kartal'a, olay yerine hızla gelen sürücüsü öğrenilemeyen 35 COM 58 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Kartal, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru, buradaki müdahaleye rağmen şehit oldu. Kartal'a çarparak hayatını kaybetmesine neden olan araç sürücüsü gözaltına alındı.

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