İzmir'de trafik kazası: 7 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde, ambulans ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Aliağa'dan Torbalı'ya hasta taşıyan ambulans, Ayrancılar Kavşağı'nda, V.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, otomobildeki 2 kişi ile ambulanstaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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