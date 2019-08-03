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İzmir'de trafik kazası: 7 yaralı

03 Ağustos 2019 Cumartesi 01:35
İzmir'de trafik kazası: 7 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde, ambulans ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Aliağa'dan Torbalı'ya hasta taşıyan ambulans, Ayrancılar Kavşağı'nda, V.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobildeki 2 kişi ile ambulanstaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 01:35
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