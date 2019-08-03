İzmir'de trafik kazası: 7 yaralı

İzmir'de trafik kazası: 7 yaralı03 Ağustos 2019 Cumartesi 01:35
İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde, ambulans ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Aliağa'dan Torbalı'ya hasta taşıyan ambulans, Ayrancılar Kavşağı'nda, V.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobildeki 2 kişi ile ambulanstaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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