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İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı

21 Şubat 2019 Perşembe 07:33
İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

İbrahim Tekin (41) yönetimindeki 35 AEV 506 plakalı kamyon, Kamil Tunca Bulvarı Otogar Kavşağı'nda Duran Güveli'nin (23) kullandığı 35 ASB 52 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araç yaklaşık 50 metre sürüklenip enerji nakil direğine çarparak durabildi.

Kazada, Güveli ile otomobilde bulunan Berkay Şeneren (26) araçta sıkıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Duran Güveli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü İbrahim Tekin, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 07:33
  1. Kamyon
  2. kaza
  3. yaralı

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