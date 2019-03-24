İzmir'de trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Menderes-Seferihisar kara yolunun Gümüldür mevkisinde Kubilay U. yönetimindeki 35 AEK 513 plakalı otomobil, Bergüzan Bilgin'in kullandığı 07 MZG 38 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Saime Er ve Fatma Er müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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