İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. İzmir-Aydın kara yolunun Çamlık Mahallesi yakınlarında Ali Rıza Üretmenoğlu yönetimindeki 35 LDD 84 plakalı motosiklet devrildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Üretmenoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.



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