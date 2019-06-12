İzmir'de trafik kazası: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Seferihisar-Kuşadası kara yolunun Ahmetbeyli Mahallesi mevkisinde Ayhan Mutlu yönetimindeki pikap, karşı yönden gelen Bülent Batur'un kullandığı 35 AEL 184 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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