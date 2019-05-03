İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Yılmaz (26) yönetimindeki 35 AGB 506 plakalı otomobil, Bademli Mahallesi Küpbaşı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette giden Yalçın Caramat'ın (59) kullandığı 35 ZRT 88 plakalı fidan yüklü traktöre çarptıktan sonra karşı yönden gelen Coşkun Bakıcı (61) idaresindeki 45 TA 1159 plakalı otomobile çarpıştı. Kazada, Coşkun Bakıcı hayatını kaybetti, Oğuzhan Yılmaz, Yalçın Caramat ve eşi Gülseren Caramat (49) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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