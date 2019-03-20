İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralı
İzmir'in Bornova ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.20 Mart 2019 Çarşamba 14:43
İzmir'in Bornova ilçesinde dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Ağaçlıyol'dan Konak yönüne ilerleyen Rafet Erhan (36) yönetimindeki 45 HC 755 plakalı otomobil, 362 Sokak'ta sola manevra yaptığı sırada aynı yönde ilerleyen Altındağ-Bornova arasında yolcu taşıyan F.C'nin (25) kullandığı 35 M 8501 plakalı dolmuşla çarpıştı.
Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil, yol kenarındaki ağaçla dolmuş arasında sıkıştı.
Kazada sürücü Rafet Erhan ile yanındaki Hasan Özterlikçi, dolmuş şoförü F.C. ve aynı araçtaki 12 kişi yaralandı.
AKS 110 ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 2 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan otomobil sürücüsü Rafet Erhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Dolmuştaki yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
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