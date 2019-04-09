İzmir’detrafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir’in Menderes ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.09 Nisan 2019 Salı 06:57
İzmir’in Menderes ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Gümüldür-Menderes kara yolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümüldürden Menderes istilametine seyir halinde olan ve Nuh Erciyas’ın yönetimindeki 35 DA 2912 plakalı otomobil,yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayıp kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucunda sürücü Nuh Erciyas ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Gözde T. yaralandı.İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Erciyas’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Erciyas’ın cansız bedeni morga kaldırılırken, Gözde T. ise sağlık ekip tarafından 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gözde T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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