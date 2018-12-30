İzmir'de trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinden Kiraz istikametine giden A.B. yönetimindeki 35 Z 7654 plakalı otomobil, Kaymakçı Mahallesi girişinde Özcan Dal'ın kullandığı 35 ZZM 20 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, Özcan Dal ve motosikletteki Sezgin Çelik yaralandı. Özcan Dal, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı, Çelik hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü A.B. ise gözaltına alındı.