İzmir’de trafiğe havadan denetim

İzmir’de jandarma ekipleri bayram boyunca trafiği hem karadan hem de havadan denetledi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, bayramda da denetimlerini sürdürdü. Ekipler; Çeşme, Torbalı, Seferihisar, Menemen ve Menderes ilçelerinde sıkı bir denetim gerçekleştirirken, denetimlerde drone da kullanıldı. Ekipler trafik kurallarını ihlal eden sürücülere para cezası kesilirken, sürücülere de daha dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.