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İzmir'de toprak kayması sonucu 10 ev tahliye edildi

Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nde 11 Şubat'ta başlayan toprak kayması nedeniyle hasar oluşan evler boşaltıldı

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:46
İzmir'de toprak kayması sonucu 10 ev tahliye edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde heyelan nedeniyle hasar gören 10 ev tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre ocak ayında görülen yağışların ardından, yerde çatlakların oluştuğu Eğridere Mahallesi'nde 11 Şubat tarihinde çatlakların büyümesi üzerine AFAD ekipleri önlem aldı.

Çatlağın son 2 günde giderek büyümesi sonucu evlerde hasar oluştu ve tahliye kararı verildi.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Şeker, durumu kaymakamlığa bildirmelerinin ardından AFAD ekiplerinin bölgeyi incelediğini, belirlenen hat içindeki evlerin tahliye edildiğini aktardı.

Bazı evlerin kullanılamaz durumda olduğunu anlatan Şeker, tahliye edilen evlerde oturan vatandaşların komşu ve akrabalarına taşındığını ifade etti.

Şeker, AFAD'ın belirlediği hattın afet bölgesi ilan edilebileceğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:46
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