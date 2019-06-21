0553 313 94 23

İzmir’de tonlarca sahte içki yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince jandarmanın da katılımıyla İzmir’de gerçekleştirilen operasyonda 5 ton ağırlığında şişelenmeye hazır sahte içki ile 4 bin 500 adet 70 cc şişelenmiş sahte rakı, 50 bin adet boş sahte rakı şişesi ve 100 bin adet sahte içki bandrolü ele geçirildi.

21 Haziran 2019 Cuma 11:39
İzmir’de tonlarca sahte içki yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince jandarmanın da katılımıyla İzmir’de gerçekleştirilen operasyonda 5 ton ağırlığında şişelenmeye hazır sahte içki ile 4 bin 500 adet 70 cc şişelenmiş sahte rakı, 50 bin adet boş sahte rakı şişesi ve 100 bin adet sahte içki bandrolü ele geçirildi.


Halkın sağlığına yönelik en büyük tehditlerden birini oluşturan, kullanan insanların kör olmasına hatta yaşamını yetirmesine neden olan sahte içkileri üreterek piyasaya sürenlere yönelik son yılların en büyük operasyonu gerçekleştirildi. Sahte içkiyi yasa dışı yollarla üreten, şişeleyen ve sahte bandrol kullanarak satmak suretiyle haksız kazanç elde etmek isteyen bir şebeke, Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı. Duyarlı bir vatandaş tarafından ALO 136 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İhbar Hattına iletilen ihbar niteliğindeki bilgi, Gümrük Muhafaza ekiplerince tüm yönleri ile araştırıldı. Söz konusu ihbarda bahsedilen şahıslar, araçlar, iş yerleri tek tek tespit edildi.



Piyasa değeri 3,5 milyon lira


Operasyona jandarma ekiplerince de destek verildi. İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli ile jandarma ekiplerince sahte içki şebekesi tarafından kullanıldığı belirlenen tırlar takibe alındı. Şüpheli araçların İzmir’in Buca ilçesindeki bir depoya girdiğini gören ekipler, depoya baskın düzenledi. Operasyon sırasında 5 ton ağırlığında sahte içki ile 4 bin 500 adet 70 cc şişelenmiş sahte rakı, 50 bin adet boş sahte rakı şişesi ve 100 bin adet sahte içki bandrolü ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkinin piyasa değerinin yaklaşık 3,5 milyon lira olduğu belirlendi.


Olayla ilgili olarak adli makamlarca yürütülen soruşturmaya tüm yönleri ile devam ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ççocuklarda kusmayı basite almayın
    1. Ççocuklarda kusmayı basite almayın
    2. Michelin, telematik sağlayıcısı..
    3. TMO lisanslı depolarla alımlara başladı
    4. İnternet üzerinden 400 bin TL..
    5. Sondaj gemisi Yavuz yolda!
    6. Mursi’nin defnedildiği mezarlığı..
    7. “Best Of Kültür 2019” ödülleri..
    8. Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl..
    9. Mayınlı arazide korkutan yangın
    10. Tayinleri çıkan başsavcı ve jandarma..
    11. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    12. ERÜ’nün Milli Akademisyenleri Gençlere..
    13. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu:..
    14. Kütahya Kırklar Kız İmam Hatip Lisesi..
    15. Siverek merkez içme suyu projesi devam..
    16. Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl..
    17. Bekçiler hastaya kan vermek için..
    18. Sondaj gemisi Çanakkale Boğazı’ndan..
    19. Gürcistan Devlet Başkanı: "Tiflis’teki..
    20. Hindistan'da yağışlar nedeniyle mahsur..
    21. Kocasinan’da Parklar Daha Güvenli Ve..
    22. ABD Federal Havacılık İdaresi, İran..
    23. Vezirhan’da doğalgaz çalışmaları devam..
    24. Galiçya Cephesi şehitleri Polonya'da..
    25. İlk adıma 100. Yılda modern vefa
    26. Başkan Şahin, çocukların isteğini..
    27. Elazığ’daki şiddetli yağış 2 kerpiç..
    28. Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na..
    29. YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın..
    30. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran'da
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!