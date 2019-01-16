İzmir'de tır minibüse çarptı: 12 yaralı
Kemalpaşa ilçesinde, tırın kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarpması sonucu 12 kişi yaralandı16 Ocak 2019 Çarşamba 11:51
İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen minibüse tırın çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara kara yolu Kemalpaşa ilçesi yakınlarında kavşağa kontrolsüz yaklaşan sürücüsü öğrenilemeyen 35 KN 506 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen 35 PGL 87 plakalı işçi taşıyan minibüse arkadan çarptı.
Kazada minibüsteki işçilerden 12'si yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan 4'ü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 8'i ise Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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