0553 313 94 23

İzmir'de tır minibüse çarptı: 12 yaralı

Kemalpaşa ilçesinde, tırın kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

16 Ocak 2019 Çarşamba 11:51
İzmir'de tır minibüse çarptı: 12 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen minibüse tırın çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara kara yolu Kemalpaşa ilçesi yakınlarında kavşağa kontrolsüz yaklaşan sürücüsü öğrenilemeyen 35 KN 506 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen 35 PGL 87 plakalı işçi taşıyan minibüse arkadan çarptı.

Kazada minibüsteki işçilerden 12'si yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 4'ü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, 8'i ise Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 11:51
  1. İzmir
  2. Kemalpaşa
  3. kırmızı ışık ihlali
  4. servis aracı
  5. TIR
  6. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - Beyaz Saray'da iki Amerika
    1. ANALİZ - Beyaz Saray'da iki Amerika
    2. Gaziantep CHP İYİ Parti ortak adayı..
    3. Derin dondurucuda feci ölüm!
    4. Meydanlara Boğaziçi Yönetim’in eli..
    5. Atatürk'ün ilk basın toplantısının yıl..
    6. Nairobi'de otele yapılan saldırı
    7. ABD'de suç işleyen Suudi gençler..
    8. İstanbul'da 38 milyon TL'lik..
    9. Darbenin kilit ismi ve eşi İstanbul'da..
    10. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yarın son..
    11. Kârlı kazancın formülü
    12. Türkiye Wushu Şampiyonası Antalya'da..
    13. Kardeş Eli Yurt içinde ve Yurtdışında..
    14. Türk Telekom, 5G ile yapay zekâyı..
    15. İzmir'de tır minibüse çarptı: 12 yaralı
    16. Mitsubishi Electric'ten yeni nesil CNC..
    17. Bakan Gül'den süresiz nafaka açıklaması!
    18. Yurtta kış
    19. Konut fiyatları yıllık bazda yüzde..
    20. AB'den 'Brexit' oylamasına ilk yorum!
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Gamze Özçelik'ten oyuncu bozuntusuna ders niteliğinde cevap
    Gamze Özçelik'ten oyuncu bozuntusuna ders niteliğinde cevap
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var