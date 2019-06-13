İzmir’de tır ile pikap çarpıştı: 1 ölü İzmir’de Seferihisar-Kuşadası karayolunda pikap ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İzmir’de Seferihisar-Kuşadası karayolunda pikap ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Seferihisar-Kuşadası karayolunun Ahmetbeyli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Mutlu yönetimindeki pikap, karşı yönden gelen Bülent Batur’un kullandığı 35 AEL 184 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü Ayhan Mutlu ağır yaralanırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayhan Mutlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Mutlu’nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle Seferihisar Kuşadası karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Araçlarının kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.