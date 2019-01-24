İzmir'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu Terör örgütünün talimatı doğrultusunda hareket ettikleri öne sürülen 13 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdikleri iddia edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin bu sabah eş zamanlı düzenlediği operasyonda 13 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait çok sayıda mermi, örgütsel dokümanlar ele geçirildi, dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

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