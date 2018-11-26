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İzmir'de terör örgütü operasyonu

Menemen ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, eski HDP il eş başkanının da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı

26 Kasım 2018 Pazartesi 08:58
İzmir'de terör örgütü operasyonu

İzmir'in Menemen ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, eski HDP il eş başkanının da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

İzmir ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmada, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde yapılan HDP'nin Menemen ilçe kongresinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığının tespiti üzerine 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonla, aralarında eski HDP il eş başkanı M.G ile eski HDP Menemen ilçe başkanı M.A'nın da bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirilirken, dijital verilere de incelenmek üzere el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 08:58
  1. İzmir Emniyet Müdürlüğü
  2. operasyon
  3. PKK/KCK
  4. polis
  5. terör örgütü

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