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İzmir'de terör operasyonu

Dikili'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı

05 Ocak 2019 Cumartesi 17:43
İzmir'de terör operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ve Dikili Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Salimbey Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi.

Operasyonda, M.B. (25) ve F.B. (18) gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 17:43
  1. Dikili
  2. İzmir
  3. PKK

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