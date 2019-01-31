İzmir'de tarlalar su altında kaldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir haftadır etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri sular altında kaldı.

Gereli Mahallesi'nde şalgam, yem bitkisi ve patates ekili tarlalar, sağanak nedeniyle zarar gördü.

Mahalle sakini Fatma Özalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yem bitkisi ektikleri arazilerinin sular altında kalması nedeniyle, emeklerinin boşa gittiğini belirtti.

Çiftçilik yapan Muammer Özalp de bir haftadır aralıksız etkili olan yağışlar nedeniyle tarlaya girip, ekim yapamadıklarını vurgulayarak, "Kendi imkanlarımızla arazilerimizdeki suyu boşaltmaya çalışıyoruz. Bölgemizde ayrıca birçok üreticinin patates ekili arazileri de sular içinde kaldı." diye konuştu.