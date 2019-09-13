0553 313 94 23

İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 326 eser ele geçirildi

13 Eylül 2019 Cuma 18:30
İzmir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 326 eser ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçaklığı Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu, Çiğli'de yaşayan E.H'nin evde tarihi eser sakladığı tespit edildi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler 300 Roma, Bizans ve İslami döneme ait sikke, 9 bronz mühür, 4 yüzük, 3 bileklik, 4 kolye ucu, 4 altın takı parçası, 1 metal heykelcik, 1 metal obje olmak üzere 326 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 18:30
  1. gözaltı
  2. kaçakçılık
  3. operasyon
  4. sikke
  5. tarihi eser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili Mahir Ünal'dan HDP'li Güven'e sert tepki
    1. AK Partili Mahir Ünal'dan HDP'li..
    2. KTÜ’deki patlama korkuttu
    3. Fikret Orman, Hatay’da taraftarla..
    4. Kütahya Belediyesi halka aşure dağıttı
    5. Van’da beklenen fuar kapılarını açmak..
    6. "PKK'ya DHKP-C'ye laf söyleyin..
    7. Ünlü aşçı Arda Türkmen’den..
    8. Park halindeki araçlardan para çalmaya..
    9. Ereğlili kadınlardan Diyarbakır’da..
    10. Elma reçeli nasıl yapılır? Elma reçeli..
    11. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    12. Sac kavurma nasıl yapılır? | Sac..
    13. Zeytin ezmesi nasıl yapılır? Ev yapımı..
    14. Sütlü tel kadayıf nasıl yapılır? |..
    15. AK Parti’den YeniAkit’e açıklama:..
    16. Genç’ten o siyasetçi için çok..
    17. Rektör Turgut’tan yeni akademik yıl..
    18. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta terör..
    19. Öğrenciler belediye hayvan parkı’nı..
    20. Borsa haftayı yükselişle tamamladı
    21. İran'dan taşınmaz mallarını satan..
    22. Türkiye'de 'Suriye' toplantısı.....
    23. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi 103 bağış..
    24. Marmaris’te Lappi birinci, Ogier ikinci
    25. Tunus Başbakanı'ndan devrik..
    26. Osmaniye HDP İl Binasında arama
    27. Türkiye Barolar Birliği Başkanı..
    28. RTÜK ve Türksat, Hollanda'da IBC..
    29. GÜNCELLEME - Boşanmak isteyen eşini..
    30. Futbolda şike kumpası davası Pazartesi..
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi