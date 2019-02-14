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İzmir’de tanzim satış gibi yer; Kent Koop Gıda Market

İzmir’de Karşıyaka Belediyesi, hem üretici kooperatiflerini desteklemek hem de halka ucuz ve kaliteli gıda sunmak için kurduğu ‘Kent Koop Gıda Market’ zinciri ile mahallelerin bereketini kente taşıdı.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:48
İzmir’de tanzim satış gibi yer; Kent Koop Gıda Market

İzmir’de Karşıyaka Belediyesi, hem üretici kooperatiflerini desteklemek hem de halka ucuz ve kaliteli gıda sunmak için kurduğu ‘Kent Koop Gıda Market’ zinciri ile mahallelerin bereketini kente taşıdı. Kaliteli gıdalara uygun fiyatlarla ulaşma imkanı sunan 4 şubeyle bugüne kadar toplam 2 milyon kişiye hizmet verildi.


Tanzim satış noktaları, Türkiye’de farklı noktalarında kurularak vatandaşlara hizmet vermeye başladı. İzmir’de ise Karşıyaka Belediyesi, 3 yıl önce hayata geçirilen Kent Koop Gıda Marketler projesiyle, hem üretici kooperatiflerin hem de ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.


Kent Koop Gıda Market şubelerinde; yaklaşık 30 üretici kooperatifinden birinci elden tedarik edilen kaliteli ve sağlıklı gıdalar tüketiciyle buluşuyor. Toplam bin metrekarelik satış alanına sahip olan marketlerde; et, balık ve şarküteri ürünleri, yaş sebze-meyve, kahvaltılıklar, organik gıdalar ve yağ çeşitleri gibi onlarca farklı kalemde yiyecek ve içecek, çok uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Kent A.Ş.’nin üretim tesislerinden çıkan köfte, sucuk, kavurma, mezeler, tatlılar, pastalar ve ekmekler de kent merkezinde oluşturulan ’köylerin’ iddialı ürünleri arasında yer alıyor.


Kent A.Ş. bünyesindeki marketlerin ilki, Nisan 2016’da Mavişehir’de hizmete girdi. Kooperatiflerden temin edilen doğal ve kaliteli gıdalar başta olmak üzere, onlarca kalemde ürünün çok uygun fiyatlarla halka sunulduğu market büyük ilgi gördü ve şube sayısı kısa sürede 4’e yükseldi. Hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünü güldüren marketlerde bugüne kadar toplam 2 milyon kişiye hizmet verildi.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Bundan 3 yıl önce hem üreticiye hem de tüketiciye hizmet niteliğindeki Kent Koop Gıda Market projesiyle, sosyal belediyecilik adına örnek bir uygulamaya imza attık. Üreticimizin emeğinin değer bulmasını sağlarken, halkımızın da doğal ve sağlıklı gıdalara uygun fiyatlarla ulaşmasını mümkün hale getirdik. Bugün tanzim satış modeli tartışılırken, biz bunu Karşıyaka’da 3 yıl önce başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:48
  1. doğa

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