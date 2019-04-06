İzmir’de taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İzmir’in Buca ilçesinde, meydana gelen kazada ticari taksiyle otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı.06 Nisan 2019 Cumartesi 00:57
İzmir’in Buca ilçesinde, meydana gelen kazada ticari taksiyle otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Konçay yönetimindeki 35 T 6680 plakalı ticari taksi seyir halindeyken, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 HA 7506 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan taksi, önce yaya Mustafa Baydar’a, ardından da park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kazada taksideki yolcu Mürevvet Türkmen ile yaya Mustafa Baydar yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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