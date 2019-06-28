İzmir'de taklit ürün operasyonu Ünlü markaların logolarını taşıyan 5 bin 261 taklit giyim eşyası ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, ünlü markaların logolarının basılı olduğu 5 bin 309 taklit ürün ele geçirildi, 3 kişiye adli işlem yapıldı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bazı spor kulüplerine ait forma ve ünlü markalara ait taklit ürünlerin satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, ünlü markaların logolarını taşıyan 5 bin 261 taklit giyim eşyası ele geçirdi. Taklit ürünler yediemin deposuna teslim edilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.