İzmir'de tabiat parkı yakınında orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı yakınlarında, henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.25 Temmuz 2019 Perşembe 16:43
İzmir Karşıyaka'daki Karagöl Tabiat Parkı yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarını alan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 3 helikopter, 6 arazöz ve orman işçisi ile müdahale etti.
Bölgenin geniş bir ormanlık alan olması ve Karagöl Tabiat Parkı’nın bulunması nedeni ile ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba gösteriyor.
YORUM YAZ