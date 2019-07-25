İzmir'de tabiat parkı yakınında orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

İzmir Karşıyaka'daki Karagöl Tabiat Parkı yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarını alan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 3 helikopter, 6 arazöz ve orman işçisi ile müdahale etti.

Bölgenin geniş bir ormanlık alan olması ve Karagöl Tabiat Parkı’nın bulunması nedeni ile ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba gösteriyor.