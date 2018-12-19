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İzmir'de Suriyeli kadınlardan fotoğraf sergisi

Suriyeli kadınlar, İzmir'i ve Türkiye'ye gelirken yanlarında getirdikleri objeleri konu alan fotoğraf sergisi açtı

19 Aralık 2018 Çarşamba 19:16
İzmir'de Suriyeli kadınlardan fotoğraf sergisi

İZMİR (AA) - Mülteci Destek Derneği'nin (MUDEM) projesi kapsamında fotoğraf kursu alan Suriyeli kadınlar, İzmir'de sergi açtı.

Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü (ECHO) finansal desteği ve Sağlık Bakanlığı ile BM Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklığında hayata geçirilen "Kadın ve Kız Çocukları için Güvenli Alan" projesi kapsamında 13 Suriyeli kadın fotoğraf kursuna katıldı. 1 ay süren eğitimler sonunda kursiyerler tarafından İzmir'in çeşitli yerlerinden ve Suriye'den getirdikleri objeleri içeren 100 fotoğraf Tepekule Kongre Merkezi'nde sergilendi.

MUDEM Proje Koordinatörü Onur Soysal, yaptığı açıklamada, 13 Suriyeli kadına, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nezaket Tekin tarafından bir ay süreyle fotoğrafçılık kursu verildiğini belirtti.

Kursiyerler tarafından çekilen fotoğrafların bir sergi ile beğeniye sunduklarını aktaran Soysal, "Amacımız mültecilerin kitlesel olarak ele alınmadığını, ön yargıların kırılacağı ve empati duygusunun işleneceği bir farkındalık yaratmaya destek olabilmek. Fotoğraf eğitimi alan kadınlardan, kendi gözlerinden objelerini anlatmalarını ve onların gözünden İzmir'in nasıl bir yer olduğunu fotoğraflamalarını istedik. 100 fotoğraftan oluşan sergimiz bugün gezilebilecek." ifadesini kullandı.

Soysal, etkinlik kapsamında yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu'nun yaptığı mültecilerle ilgili bir yol hikayesini anlatan "Misafir" filmi gösterimi ve söyleşinin de gerçekleştileceğini kaydetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 19:16
  1. fotoğraf sergisi
  2. göç
  3. İzmir
  4. MUDEM

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