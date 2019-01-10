İzmir'de sosyal medyadan terör propogandasına 12 gözaltı

İzmir'de sosyal medyadan terör propogandasına 12 gözaltı10 Ocak 2019 Perşembe 11:08
İZMİR (AA) - İzmir'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 15 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.
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