İzmir’de sokak ortasında cinayet: 1 ölü

İzmir’in Buca ilçesinde 43 yaşındaki İsmail Akkaya sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını kaybetti.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Hasan Şarlayan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen İsmail Akkaya’ya (43) misafirliğe geldiği ikametten çıktığı sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda Akkaya ağır yaralanırken kimliği belirsiz kişi veya kişiler olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Göğüsünden yaralanan Akkaya, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Akkaya yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını yitirdi. Akkaya’nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı

Öte yandan, polis ekipleri İsmail Akkaya’yı öldüren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.