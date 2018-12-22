İzmir'de silahlı kavga

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 kadın arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, N.E. aralarında husumet olduğu öğrenilen C.K'nin (22) Bengisu Mahallesi'ndeki evine geldi.

İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada N.E'nin tabancayla ateş ederek C.K'yi yaraladığı, ardından kaçtığı iddia edildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan C.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, N.E'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.