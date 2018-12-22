THY- Euroleague
0553 313 94 23

İzmir'de silahlı kavga

Ödemiş'te 2 kadın arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

22 Aralık 2018 Cumartesi 22:10
İzmir'de silahlı kavga

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 kadın arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, N.E. aralarında husumet olduğu öğrenilen C.K'nin (22) Bengisu Mahallesi'ndeki evine geldi.

İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada N.E'nin tabancayla ateş ederek C.K'yi yaraladığı, ardından kaçtığı iddia edildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan C.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, N.E'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 22:10
  1. Ödemiş
  2. silah
  3. Yaralama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Çardaş Prensesi" Antalya'da sahnelendi
    1. "Çardaş Prensesi" Antalya'da sahnelendi
    2. Babanın çocukla iletişimi çok önemli
    3. Anayasa Mahkemesi Raportörü AİHM'e..
    4. Hatay'dan yola çıkan zırhlı araçlar..
    5. Solskjaer Premier Lig'e galibiyetle..
    6. Ağız nezlesi neden oluyor?
    7. Kılıçdaroğlu sonunda Erdoğan'ın..
    8. Maçın ardından
    9. Apartman hayatımız...
    10. GÜNCELLEME 3 - Fransa'da sarı..
    11. Katar BM'nin kritik adımından memnun!
    12. YediHilal Derneği 3. Olağan Genel..
    13. Erkek bebeği olan anneler, dikkat!
    14. Başkan Erdoğan'a büyük onur!
    15. Maçın ardından
    16. Çocukların düşlerine karışmayın
    17. Sivilcelere karşı sirkeli kuru erik
    18. İzmir'de silahlı kavga
    19. Evdeki tüfekle kendini vuran çocuk..
    20. Bomba iddia! ABD ile İran görüştü
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti