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İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

17 Haziran 2019 Pazartesi 22:34
İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şahin Y. (33) Dostluk Bulvarı'nda bulunan kafede henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, tabancayla ateş ederek Şahin Y'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 22:34
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