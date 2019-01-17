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İzmir'de şiddetli yağışla düden oluşması

Menderes ilçesinde oluşan düdenler tekrar suyla dolmaya başladı

17 Ocak 2019 Perşembe 18:46
İzmir'de şiddetli yağışla düden oluşması

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle oluşan düdenler yeniden su almaya başladı.

Sağanağın en çok etkili olduğu ilçelerden Menderes'e bağlı Karakuyu Mahallesi'nde bazı tarım arazilerinin su altında kalması sonucu meydana gelen sıra dışı görüntüler ilgi çekiyor.

İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki köy çıkışındaki arazide oluşan düdenlere tekrar su gitmeye başladı.

Düdenlerde oluşan su akıntısı drone ile görüntülendi.


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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 18:46
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