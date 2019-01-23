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İzmir'de seyyar satıcıya darp iddiası

Seyyar satıcılık yapan Murat Mençuk, İzmir Büyükşehir Belediyesinde görevli zabıtaların kendisini darbettiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu- Olaya karışan zabıtalarla ilgili belediye başkanlığı tarafından da soruşturma başlatıldı

23 Ocak 2019 Çarşamba 21:26
İzmir'de seyyar satıcıya darp iddiası

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir seyyar satıcının zabıtalar tarafından darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine olaya karışan görevliler hakkında soruşturma başlattı.

Konak ilçesinde seyyar satıcılık yapan Murat Mençuk, iddiaya göre, tatlı satışı yaptığı sırada sivil zabıta memurlarının müdahalesiyle karşılaştı. Seyyar satıcılık yaptığı arabasını vermek istemeyen Mençuk, görevliler tarafından darbedildi.

Satıcının savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi de olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek, görevliler hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.

- "Bugün gittim, şikayetçi oldum"

Murat Mençuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 gün önce seyyar arabada tatlı satmaya başladığını, dün de Konak ilçesine bağlı Çankaya semtinde sivil zabıtaların hiçbir şey söylemeden kendisine müdahale ettiğini öne sürdü.

Elinde kesinlikle bıçak ve satır gibi kesici bir alet olmadığını iddia eden Mençuk, "İnsanlarda oradaydı. Arabanın kapağında parmağım kalmıştı. Biri arabayı devirdi biri de beni çekiyordu, en son biber gazı sıktılar. Kendime savunmak için kaçtım, beni yere düşürdüler, dövdüler. Bugün gittim, şikayetçi oldum." diye konuştu.

Murat Mençuk, "Ameliyat olduğum için çalışamıyordum. Evraklarım yok, seyyar satıcıyım. O anlarda yanımda da kimse yoktu. Bu hak değil, devlet adamı böyle yapmaz. Gözüme tekme vurdular, açamıyorum, başım dönüyor." ifadesini kullandı.

- Darp anı çevredekiler tarafından kaydedildi

Öte yandan, Mençuk'un darbedildiği anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Görüntülerde, sivil kıyafetli kişilerin seyyar satıcılık yapan Murat Mençuk'u yere düşürerek darbetmesi, resmi kıyafetli bir zabıtanın ise arkadaşlarını sakinleştirmeye çalışması yer alıyor.

Kayıtlarda ayrıca, vatandaşların görevlilere uyarılarda bulunduğu, daha sonra da Mençuk'un koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 21:26
  1. darp iddiası
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