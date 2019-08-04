0553 313 94 23

İzmir'de seyir halindeki otobüste yangın çıktı

Çeşme Otobanı'ndaki otobüste çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, olayda yaralanan olmadı

04 Ağustos 2019 Pazar 03:21
İzmir'de seyir halindeki otobüste yangın çıktı

İZMİR (AA) - İzmir Çeşme Otobanı'nda seyir halindeki otobüste yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Çeşme ilçesine gitmekte olan Kemal Çetin (28) yönetimindeki Baba Tur'a ait 35 AFT 980 plakalı otobüsün motor bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Sürücüsünün yol kenarına yanaştırdığı otobüs, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Olayda yaralanan olmadı.

Yangın başladığı sırada otobüste bulunan Güngör Bulut, olay sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, turizmcilikle uğraştıklarını ve Çeşme'ye yolcu almaya gittiklerini söyledi.

Yangın sırasında şans eseri otobüste yolcu bulunmadığını kaydeden Bulut, "Her şey normaldi. 10 yıldır yakıt aldığımız yerden mazot aldık ve İzmir'den yola çıktık. Duman, koku olunca durduk, kaputu açtık. Alev almaya başlayınca söndürmeye çalıştık. Yoldan geçenler de yardım etti. Otobüste yolcu yoktu. Zarar mala geldi, Allah'tan cana bir şey olmadı." dedi.

Jandarma ekipleri, bölge trafiğinde sorun yaşanmaması amacıyla olay yerinde önlem aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 03:21
  1. otobüs
  2. tur otobüsü
  3. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İl Seçim Kurulu hakimi İYİ Parti'nin kurultay sonuçlarını bugün açıklayacak
    1. İl Seçim Kurulu hakimi İYİ Parti'nin..
    2. İzmir'de seyir halindeki otobüste..
    3. Çeşme’de tur otobüsü alev alev yanarak..
    4. ABD’deki silahlı saldırıda ölenlerin..
    5. 18 katlı lüks binanın çatısı alev alev..
    6. ABD'nin Teksas eyaletindeki silahlı..
    7. 13 Yaşındaki Hüseyin’in katil zanlısı..
    8. Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza..
    9. 20’nci Uluslararası Büyükçekmece..
    10. Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm..
    11. Davutoğlu tepki gösterdi: Herkesin..
    12. ABD'deki saldırganın kimliği belli oldu!
    13. ABD'nin Teksas eyaletinde katliam!..
    14. Malatya’da iki otomobil kafa kafaya..
    15. Manisa’daki depo yangınında 3 araç ve..
    16. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    17. İran idama mahkum ettiği Kanadalıyı 11..
    18. Büyükçekmece'de festival alanında..
    19. Ürgüp’te trafik kazası: 2 yaralı
    20. Maçın ardından
    21. Muş Valisi Gündüzöz: “Malazgirt’te 4..
    22. Akıncı'dan Türkiye'ye şok eleştiri:..
    23. Denizde tekne ile mahsur kalan..
    24. Netanyahu’dan Johnson’a "İran’a karşı..
    25. İsrail kendi büyükelçisine ırk..
    26. ABD'de FETÖ'ye büyük şok! Dava açtılar
    27. Malta, göçmenleri taşıyan gemiye giriş..
    28. Trump’tan Teksas saldırısı açıklaması:..
    29. Kahramanmaraş’ta Lavanta Hasat Şenliği
    30. GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ağustos 2019
    Bilal Erdoğan tüm Türkiye’ye seslendi!‘Dünyada eşi benzeri olmayan olmayan bir proje’
    Bilal Erdoğan tüm Türkiye’ye seslendi!‘Dünyada eşi benzeri olmayan olmayan bir proje’
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Erdoğan'dan ve milletvekili Zülfü Tolga Ağar arasında ilginç diyalog: Senin bıyıklar uzamıyor mu?
    Büyük tepki çekmişti! Apple'dan flaş karar
    Büyük tepki çekmişti! Apple'dan flaş karar
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Rumlarda büyük korku! Türkiye uyardı
    Rumlarda büyük korku! Türkiye uyardı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!