İzmir'de servis minibüsünde yangın çıktı İzmir'in Bornova ilçesinde servis minibüsünde çıkan yangında dumandan etkilenen sürücü hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde servis minibüsünde çıkan yangında dumandan etkilenen sürücü hastanede tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, özel bir firmaya ait Kemal Akkonk idaresindeki 35 S 00196 plakalı servis minibüsü Ziya Gökalp Caddesi'nde seyir halinde ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören Akkonk, minibüsünü kenara çekip yangın tüpü ile müdahalede bulundu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen Akkonk, 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Akkonk'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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