İzmir'de sendika binasına dördüncü kumar operasyonu Bornova'da sendika binasına yeniden kumar operasyonu düzenlendi, 95 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesindeki önceki aylarda kumar oynatıldığı gerekçesiyle 3 operasyon düzenlenen sendika binasına bugün yapılan baskında sendika başkanı ile kumar oynayan 95 kişiye işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naldöken Mahallesi'nde daha önce de kumar oynatıldığı gerekçesiyle operasyon düzenlenen sendika binasında yeniden kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 tombala makinesi, 90 tombala topu, 3 bin 200 tombala pulu ve 100 tombala kartı ele geçirildi, suç unsuru taşıyan kumar eşyalarına el konuldu. Sendika Başkanı A.K.S. hakkında, "kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynadığı belirlenen 95 kişiye de "Kabahatler Kanunu" gereğince "kumar oynamak" ve "kapalı alanlarda tütün ve tütün mamülleri kullanmak" suçundan 44 bin 935 lira idari para cezası kesildi.

Aynı binaya geçen yıl düzenlenen 3 ayrı operasyonda 215 kişiye işlem yapılmış, sendika başkanı A.K.S hakkında adli işlem başlatılmıştı.



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