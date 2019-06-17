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İzmir'de sela okuyan müezzinin darbedilmesine ilişkin dava

Müezzin Mehmet Kuzgun'un avukatı Zeki Arıtürk:- "Savcı mütalaada basit bir darp olayıymış gibi yaralama, hakaret ve görevi engellemeden cezalandırma talebinde bulundu. Kabul etmiyoruz. Mahkemenin bu konuda hassasiyetle duracağına inanıyoruz"

17 Haziran 2019 Pazartesi 18:31
İzmir'de sela okuyan müezzinin darbedilmesine ilişkin dava

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi Müezzini Mehmet Kuzgun'un avukatı Zeki Arıtürk, "Savcı mütalaada basit bir darp olayıymış gibi yaralama, hakaret ve görevi engellemeden cezalandırma talebinde bulundu. Kabul etmiyoruz. Mahkemenin bu konuda hassasiyetle duracağına inanıyoruz." dedi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın ardından AA muhabirine açıklama yapan Arıtürk, bugün karar beklediklerini ancak sanıklar tarafından camiye verilen zararın giderilip giderilemediğinin tespit edilememesi nedeniyle duruşmanın ertelendiğini anımsattı.

Kuzgun'un, darbe girişimi gecesi milleti uyandırma ve kendisine verilen görevi yerine getirme nedeniyle camiye giderek sela okuduğunu ve sonrasında saldırıya uğradığını belirten Arıtürk, sanıkların aynı zamanda devlet büyüklerine ve Kuzgun'a hakaretlerde bulunduğunu söyledi.

"Sanıklar o gece hocama, 'Sen niye darbeye engel olmaya çalışıyorsun.' gibi ifadelerde bulunmuşlardır." diyen Arıtürk, "Hocamızı engelleyip darbetmelerinin sebebi bu. Şuna inanıyoruz; adalet yerini bulacaktır. Karşı taraf adeta tiyatral gösteri sergiliyorlar. Mağdurlar ve mazlumlarmış, 'Bir din adamına yakışmazmış' diye çirkin ifadelerde bulundular. Müvekkilim olayı olduğu gibi anlattı. Görüntüler de sabit. Mahşeri vicdanları soğutacak bir karar verileceğine inanıyoruz. Kendisi gazilik beratı ve gazilik unvanını almış bulunmakta. Mahkemenin bunu dikkate alacağını düşünüyoruz. Aksi takdirde bir karar çıkarsa bir üst mahkemeye gideceğiz. Bu kişiler FETÖ'ye üye değilseler de darbe teşebbüsünde bulunan kişilere alenen yardım etmişlerdir." ifadesini kullandı.

Arıtürk, olayın mütalaada basit bir darp olayıymış gibi gösterildiğini savunarak, "Yaralama, hakaret ve görevi engellemeden cezalandırma talebinde bulunuldu. Biz bunu kabul etmiyoruz. Mahkemenin bu konuda hassasiyetle duracağına inanıyoruz. Bu, basit bir olay değil. Bu, FETÖ/PDY'nin alçakça bir girişiminden dolayı olmasaydı savcımıza katılabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Emekli müezzin Mehmet Kuzgun da 15 Temmuz gecesi feci şekilde darbedildiğini belirterek, "Taşlarla vurdular. Devlet büyüklerimize büyük küfürler ettiler. Sonuna kadar davacıyım. Hakkımı arıyorum." şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 18:31
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