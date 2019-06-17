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İzmir'de sela okuyan müezzinin darbedilmesine ilişkin dava

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde görevli müezzini darbettikleri gerekçesiyle 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:00
İzmir'de sela okuyan müezzinin darbedilmesine ilişkin dava

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi Müezzini Mehmet Kuzgun'un darbedilmesine ilişkin davanın duruşması görüldü.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz 2 sanık, müşteki emekli müezzin Mehmet Kuzgun, tarafların avukatları ve yakınları katıldı. Tutuksuz yargılanan İlknur F. ise duruşmada yer almadı.

Mahkeme Başkanı, camideki pencere camının bedelinin tespit edilerek bildirilmesi için Narlıdere Belediye Başkanlığına yazılan müzekkereye cevap verildiğini belirtti.

Mahkeme Başkanı'nın "Camın fiyatının ne kadar olduğu hakkında bilginiz var mı?" sorusu üzerine müşteki Kuzgun, "Kırılan camın fiyatının ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bu konuda bir tahminim de yoktur. Zararı Narlıdere Belediye Başkanı gidermiştir." yanıtını verdi.

Kuzgun, sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Ben o gün çok büyük darbe aldım. Her tarafım çürük. 15 gün yataktan kalkamadım. Normal bir darp değildi. Görev yerim değiştirildi, bunalıma girdim. Yüzde 100 engelli bir çocuğum var. Ona bile bakamayacak duruma geldim. Beni yarım saat darbettiler. Kaldırım taşıyla vurdular. Olay nedeniyle tarafıma gazilik unvanı verilmiştir." diye konuştu.

Mahkeme Başkanı, sanıklar tarafından camide neden olunan zararın giderilip giderilmediği tespit edilemediği için kararın bu celse verilmeyeceğini bildirdi.

Sanık Adil C. müştekinin iddialarını kabul etmediğini belirterek, "Kamera kayıtlarından da sabittir. Camiye giriş çıkış saatlerimiz arasında geçen süre 2,5 dakikadır." dedi.

İlknur F'nin avukatı da "Davaya konu camide gerçekleşen zararın giderilmesi için müvekkilimiz önce camideki görevlilerle, daha sonra Narlıdere Belediye görevlileri ile görüşme yaptılar. Miktar bize fatura edilmedi." ifadelerini kullandı.

Duruşma, camideki zararın sanıklar tarafından giderilip giderilmediğinin tespit edilmesine karar verilerek 7 Ekim'e ertelendi.

- Olay

Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nin müezzini Mehmet Kuzgun'un, 15 Temmuz gecesi sela okuması üzerine camiye gelen kişilerce tartaklanması ve giriş kapısının camlarının kırılması güvenlik kamerasına yansımıştı. Kutlu'nun şikayeti sonrası başlatılan incelemede eylemi gerçekleştirdikleri tespit edilen Adil C. ve Pınar D. gözaltına alınmış, İlknur F'nin ise yurt dışında ikamet ettiği ve ülkeden ayrıldığı belirlenmişti.

Sanıklar hakkında "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan dava açılmıştı.

Darbedilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun, devlet övünç madalyası ve gazilik beratı almıştı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:00
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