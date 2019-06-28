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İzmir'de "Sedef Hastalığı Hasta Bilgilendirme Okulu" etkinliği

İzmir'de sedef hastaları ile doktorlar "Sedef Hastalığı Hasta Bilgilendirme Okulu" etkinliğinde bir araya geldi- Manisa Sedef Hastalığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Öztürkcan:-"Sedef hastalığı ve tedavisi ile ilgili araştırmalar büyük bir hızla devam etmektedir ve tedavi seçenekleri artmaktadır. Bu nedenle gelişmelerden haberdar olmak için hastaların doktoru ile ilişkisini kesmemesi, sürekli irtibat halinde olması oldukça önemlidir"

28 Haziran 2019 Cuma 22:21
İzmir'de "Sedef Hastalığı Hasta Bilgilendirme Okulu" etkinliği

İZMİR (AA) - İzmir'de sedef hastaları ile doktorlar, hastalığın önemini, tedavi yöntemlerini ve hastalığını yönetimini konuşmak için "Sedef Hastalığı Hasta Bilgilendirme Okulu" adlı seminerde bir araya geldi.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Manisa Sedef Hastalığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Öztürkcan, İzmir Sanat'ta gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyada 100 milyon kadar kişinin sedef hastalığından etkilendiğini, Türkiye'de ise 2 milyon kadar kişinin sedef hastası olduğunu dile getirdi.

Hastalığın son derece önem arz ettiğini belirten Öztürkcan "sedef hastaları konusunda ne yapabiliriz" düşüncesiyle yıllardır çalışmalar gerçekleştirdiklerini, Manisa'da dernek kurduklarını ve hastalarla zaman zaman "hasta okulları" etkinlikleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Öztürkcan, şunları kaydetti:

"Bugün burada doktorlarımızla bu hastalığın önemini, hastalıktaki yenilikleri ve hastalığını yönetimini, tedaviyle ilgili yapılabilecekleri psikolojik açıdan yapılabilecekleri konuşacağız. Hastalarla soru-cevap yapacağız. Bilindiği üzere sedef hastalığının deride üzeri sedef rengi pullarla kaplı kızarıklıklar şeklinde ortaya çıkan bir rahatsızlık. Saçlı deri, diz, dirseklerde daha sık olmakla birlikte tırnaklar dahil tüm vücutta görülebilir.

Sedef hastalığının kesin nedeni bilinmemektedir ancak bağışıklık sisteminin normal çalışmamasıyla ilgili olduğu bilinmektedir. Bağışıklık sistemindeki bu bozukluk derideki hücrelerin hızla çoğalmasına neden olur. Çoğalan bu hücreler deri yüzeyinde birikmeye başlar. Tetikleyici faktörler arasında fiziksel travma, stres, enfeksiyonlar ve ilaçlar yer alır.

Hastalığın kesin tedavisi olmasa da kontrol altına alınması ve normal yaşantıya devam edilmesi, yaşam kalitesi yüksek bir yaşam sürdürülebilmesi mümkün. Hastaların sigara ve alkol kullanmaması gerekmektedir. Stres kontrolü çok faydalıdır. Gerekirse profesyonel destek alınmalıdır. Sedef hastalığı ve tedavisi ile ilgili araştırmalar büyük bir hızla devam etmektedir ve tedavi seçenekleri artmaktadır. Bu nedenle gelişmelerden haberdar olmak için hastaların doktoru ile ilişkisini kesmemesi sürekli irtibat halinde olması oldukça önemlidir."

Öztürkcan'ın konuşmasından sonra Prof. Dr. Nida Kaçar, Prof. Dr. Erol Özmen, Doç. Dr. Didem Didar Balcı, Doç. Dr. Aslı Hapa, uzman doktor Meltem Türkmen, uzman doktor Sinan Doğan birer sunum yaptı ve hastaların sorularını yanıtladı.


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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 22:21
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