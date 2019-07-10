İzmir'de sahte içki şebekesine darbe

İZMİR (AA) - İzmir'de, sahte içki üreten şebeke üyelerine yönelik operasyonda, etil alkol satılmış gibi fatura düzenleyen medikal firma yetkililerinin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte içki sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından 13 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, 23 bin 430 litre etil alkol, 239 litre açık içki, 241 şişe sahte içki, 14 bin 764 mililitre anason, 9 bin 986 mililitre aroma yağı, bin 394 mililitre viski kiti, 338 etiket, 18 bin 900 sahte bandrol, 800 kapak, bin 80 boş şişe, içki üretiminde kullanılan 1 tank ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüphelilere ait 6 cep telefonu ile medikal firmalara ait faturalara da incelenmek üzere el koydu.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadeleri sonrası Cumhuriyet Savcısının talimatıyla salıverildi.

İşlemlerinin ardından Menderes Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Etil alkolü sahte fatura düzenleyerek satmışlar

Bu arada operasyona ilişkin bazı ayrıntılar ortaya çıktı.

Polisin elde ettiği bilgilere göre, sahte içkileri üreten şüphelilerin etil alkol satmaya yetkili bazı medikal firma çalışanlarıyla birlikte hareket ettikleri iddia edildi. Medikal firma tarafından yetkili kişilere satılmış gibi düzenlenen sahte faturalarla sevkiyatı yapılan etil alkolün ise sahte içkiyi üreten kişilere verildiği tespit edildi.

Öte yandan şüphelilerin muhtemel bir polis operasyonundan kurtulmak ve teknik takibe takılmamak için aralarında şifreli konuştukları belirtildi.

Şüphelilerin anasona "buz", etil alkole "su", etikete "etek", şişe kapağına "şapka", içki şişesine "cam" ve sahte içki yapımında kullanılan aromalara ise "kit" şeklide kod isim verdikleri kaydedildi.



















