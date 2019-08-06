İzmir'de sahte içki operasyonu
484 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı06 Ağustos 2019 Salı 20:40
İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonda 484 litre sahte içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, fenalaşması üzerine Çeşme Devlet Hastanesine getirilen V.K. alkol zehirlenmesi teşhisiyle tedavi altına alındı.
Bunun üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, V.K'nin içki aldığı tespit edilen F.K'nin (57) evine operasyon düzenledi.
Operasyonda 484 litre sahte içki ile üretimde kullanılan düzenek ele geçirildi, F.K. ise gözaltına alındı.
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