İzmir’de sahte içki operasyonu İzmir’in Bergama ilçesinde, bir iş yerine düzenlenen operasyonda içki yapımında kullanılan etil alkol, anason yağı ve anason aroması ele geçirildi.

İzmir’in Bergama ilçesinde, bir iş yerine düzenlenen operasyonda içki yapımında kullanılan etil alkol, anason yağı ve anason aroması ele geçirildi.

Bergama ilçesinde, sahte alkollü içkilerin satış ve sevkiyatını önlemek amacıyla Aliağa Kom Grup Amirliğin EkipleriBergama’da bir iş yerinde kaçak etil alkol ve anason yağı satışı yapıldığı gerekçesiyle iş yerine operasyon yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada ,5 litrelik plastik bidonlarda toplam 200 litre etil alkol, 45 şişe 200 mililitrelik anason yağı, 31 adet 20 mililitrelik şişelerdeanason aroması, 2 kutu 1 kg’lık anason aroması, 12 kutu 250 mililitrelik anason aroması, 22 adet 20 mililitrelik şişelerde anason aroması, beyaz pet şişe içerisinde 500 mililitrelik viski aroması ele geçirildi.

İş yeri sahibiM.Öhakkında “5607 sayılıKaçakçılık ile Mücadele Kanunu Muhalefet Etmeksuçundan işlem yapıldı.

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