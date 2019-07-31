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İzmir'de sağlık çalışanlarının darbedildiği iddiası

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:07
İzmir'de sağlık çalışanlarının darbedildiği iddiası

İZMİR (AA) - Türk Sağlık-Sen İzmir Şube Başkanı Barış Koçak, Kemalpaşa ilçesinde 112 Acil Servis ekiplerinin hasta yakınları tarafından darbedildiğini öne sürdü.

Koçak, yaptığı yazılı açıklamada, 2 gün önce Kemalpaşa 3 Nolu 112 Acil Yardım İstasyonu çalışanlarının, gittikleri diyabet hastasının yakınları tarafından sözlü saldırının ardından darbedildiğini iddia etti.

Sağlık çalışanlarına karşı şiddet eylemlerinin her geçen gün arttığını savunan Barış Koçak, şunları kaydetti:

"Her vakaya herhangi bir can güvenliği olmadan çıkan, kendinden özveri göstererek her türlü olumsuzluğa rağmen görevini layıkıyla yapmaya çalışan sağlık çalışanı arkadaşlarımız bu tür davranışları hak etmiyor. Her an kışkırtılmış bir öfkeye, haksız ve izansız saldırılara, bir kazaya ya da mesleki bir riskle karşı karşıya kalmaktadırlar. Türk Sağlık-Sen olarak beklentimiz ve isteğimiz, askerimize, polisimize yapılan saldırlar nasıl terör suçu kapsamında değerlendiriliyorsa, sağlık personelimize yapılan saldırılar da suçun ağırlığına göre terör suçu kapsamında değerlendirilmesi ve gereken tedbirlerin bir an önce alınmasıdır."

Öte yandan, olayla ilgili sağlık çalışanlarının Kemalpaşa Adliyesine giderek darp ve saldırı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu da belirtildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:07
  1. Darp
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