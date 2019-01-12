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İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Kent genelinde devam eden sağanak sonrası su baskını nedeniyle İZBAN Pancar tren istasyonu kullanılamaz hale geldi

12 Ocak 2019 Cumartesi 13:21
İzmir'de sağanak su baskınlarına neden oldu

İZMİR (AA) - İzmir'de 2 gündür devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Etkisini aralıklarla artıran sağanak nedeniyle kent genelinden çok sayıda su baskını ve taşkın ihbarları alınıyor.

Torbalı ilçesinde İZBAN Pancar tren istasyonu, su baskını sonucu tamamen suyla doldu. Hizmet dışı kalan istasyonu kullanacak yolcular, diğer istasyonlara belediye otobüsleriyle taşınıyor.

Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan Yunuslar alt geçidi, su birikintisi nedeniyle trafiğe kapandı. Alt geçidin kapandığını fark etmeyen bir sürücünün burada bıraktığı otomobilinin büyük bölümü su altında kaldı.

Vatandaşların sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülerde bazı metro istasyonlarının da su baskınlarından etkilendiği görüldü.

İzmir-Menemen yolunda da yer yer oluşan su birikintileri nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor, yol üzerindeki Türkelli beldesi girişi, su birikintisi nedeniyle trafiğe kapandı.

Karşıyaka, Buca ve Foça'da da bazı sokaklar ve evlerin bodrum katlarını su bastı.

Sağanağın dün dere taşkınlarına neden olduğu Kemalpaşa ilçesinde de Yukarıkızılca Mahallesi'ne giden yolda toprak kayması meydana geldi, yol trafiğe kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden yayınlanan verilere göre, son 24 saatte Buca'ya 110,8, Kemalpaşa'ya 109, Gaziemir'e 107, Cumaovası'na 102,1, Konak'a 88,5 kilogram yağış düştü.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 13:21
  1. Kent merkezi
  2. olumsuzluk
  3. sağanak
  4. sel
  5. taşkın
  6. yağış

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