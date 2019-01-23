İzmir'de sağanak Yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollarda oluşan su birikintileri trafiği aksattı

İZMİR (AA) - İzmir'de etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte öğleden sonra etkisini artıran yağmur nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Kemeraltı Çarşısı'nda su basan iş yerlerinin çalışanları suyu tahliye etmeye çalıştı. Sağanak, yollarda su birikintileri oluştururken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafikteki aksamaların yanı sıra bazı rögarlardan da su taştı.

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