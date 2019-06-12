İzmir’de ruhsatsız çalışan sığınmacıların dükkanları kapatıldı

İzmir’in Torbalı ilçesinde ruhsatsız dükkan işleten Suriyeli sığınmacıların iş yerleri kapatıldı. Mühürlenen işletmelerin sayısı ise 20’yi aştı.

İlçe genelinde ruhsatsız bir şekilde dükkan açan sığınmacıların dükkanları için Torbalı Belediyesi denetime çıktı. Vergi levhası, iş yeri açma ve kapama belgelerini ibraz edemeyen kişilerin dükkanları kapatıldı.

Ruhsat alan Suriyelilerin dükkanları çalışıyor

Atatürk, Ayrancılar ve Subaşı mahallelerinde bulunan bu dükkanların bir kısmı da hijyen açısından sıkıntılı olduğu belirtildi. Toplamda 20 dükkanın kapatıldığı öğrenilirken, kapatılan dükkanların çoğunun Atatürk Mahallesi’nde bulunduğu belirtildi.

Çalışma Bakanlığından çalışma izni alıp, dükkanlarını ruhsatlandıran Suriyelilerin dükkanlarına ise herhangi bir yaptırım uygulanmadı. Denetimlerini kentin ve ilçenin farklı noktalarında sürdüren zabıta müdürlüğü ekipleri kontrollerde, esnaflık yapabilmek için TC vatandaşı olunması, değil ise çalışma, oturma ve iş yeri açma izninin olması; vergi dairesi, belediye ve esnaf odalarından gerekli belge ve evrakları temin etmelerini istedi.