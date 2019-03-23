İzmir'de pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, tüfekle saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Yeşillik Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Ahmet Demircan bir marketin önünde durduğu sırada Adnan K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Demircan, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Adnan K. ise bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.





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