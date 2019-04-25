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İzmir’de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonrasında yakalandı

İzmir’in Buca ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak hafif ticari araç ile kaçmaya başlayan Suriye uyruklu şüpheli şahıs kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından yakalandı.

25 Nisan 2019 Perşembe 05:59
İzmir’de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonrasında yakalandı

İzmir’in Buca ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak hafif ticari araç ile kaçmaya başlayan Suriye uyruklu şüpheli şahıs kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından yakalandı.


Olay, saat 03.00 sıralarında Doğuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, şüphe üzerine 35 MA 3717 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Bunun üzerine havaya uyarı ateşi açan polis ekipleri aracı takibe aldı. Aracın gidebileceği noktalar polis ekipleri tarafından kapatıldı.


Kovalamaca sırasında iki polis otosu kaza yaptı. Ekip otosundaki bir polis memuru hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Öte yandan, polisin dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü uzun süren kovalamacının ardından Kazım Karabekir Mahlalesi 203/39 sokakta yakalandı.Suriye uyruklu ismi öğrenilemeyen sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 05:59
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