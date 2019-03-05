İzmir’de plastik fabrikası alev alev yandı

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, fabrikada yaklaşık olarak 2 milyon TL maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Torbalı ilçesi Yoğurtçular Mahallesi 6441. Sokak’ta bulunan plastik üretimi yapılan bir fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına hemen müdahale etti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri de olay yerine kimseyi yaklaştırmayarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, korkutan yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangında yaralı veya can kaybı olmazken, sağlık ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde önlem amaçlı olay yerinde hazır bulundu.

Öte yandan, bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, işletme sahibi Mustafa Kızıltepe maddi zararın yaklaşık 2 milyon TL olduğunu iddia etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.